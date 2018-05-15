ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал найти всех виновников утечек из Белого дома в связи с высказываниями о здоровье сенатора Джона Маккейна.

"Так называемые утечки из Белого дома это огромное преувеличение, вынесенное на поверхность СМИ фейковых новостей, чтобы представить нас в максимально плохом свете. С учетом сказанного, авторы утечек – предатели и трусы, и мы найдем, кто они!" — написал он во вторник в своем Twitter.

На прошлой неделе СМИ сообщили со ссылкой на источники, что помощница Трампа Келли Садлер на совещании предложила не принимать во внимание несогласие Маккейна с кандидатурой Джины Хаспел на пост директора ЦРУ. Она якобы произнесла: "Он все равно умирает".

Сенатору в июле прошлого года диагностировали агрессивную форму рака мозга. Тогда же 81-летний политик перенес операцию. С декабря 2017 года он не участвует в работе сената, оставаясь в родном штате Аризона под присмотром врачей.

Родственники сенатора раскритиковали автора высказывания, а его дочь призвала Белый дом отправить Садлер в отставку. Однако увольнения не последовало.

Вскоре появились новые утечки. В пятницу телеканал ABC и издание Axios вновь со ссылкой на источники в аппарате сообщили о содержании встречи пресс-секретаря президента Сары Сандерс с сотрудниками, где она критиковала как само высказывание об "умирающем Маккейне", так и сами факты утечек.

Маккейн известен как критик Трампа, неоднократно расходившийся с президентом во мнениях. Недавно газета New York Times сообщила, что родственники Маккейна хотели бы видеть на его похоронах вице-президента США Майка Пенса, а не американского президента. Данное решение объясняется "шаткими отношениями" между президентом США и сенатором.