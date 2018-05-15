Число погибших в Газе палестинцев возросло до 59

Протесты в Газе из-за переноса посольства США в Иерусалим (55)

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Число палестинцев, погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа, возросло до 59, среди них восьмимесячная девочка, которая умерла, надышавшись газом, сообщает министерство здравоохранения автономии.

Ранее сообщалось о 55 погибших.

"Восьмимесячная палестинская девочка Лейла Анвар Гандур умерла, надышавшись газом в восточном районе сектора Газа", — сообщили в ведомстве.

Столкновения в секторе Газа активизировались на волне возмущения переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось в понедельник и было приурочено к 70-летию израильской государственности.

В ответ на беспорядки израильские военные открыли огонь по наиболее агрессивным участкам протестов. Премьер страны Биньямин Нетаниьяху назвал эти действия самозащитой.

По данным минобороны Израиля, в акциях на 12 участках границы участвовали 35 тысяч человек. Демонстранты бросали самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгли шины, пытались ломать пограничные заграждения.