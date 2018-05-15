АФИНЫ, 15 мая — РИА Новости, Геннадий Мельник. В США не оставляют попыток заполучить россиянина Александра Винника, арестованного в Греции по американскому запросу в связи обвинениями в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют, сообщил РИА Новости источник, знакомый с делом.

"Американские спецслужбы добиваются его выдачи и пытаются предложить Виннику сделку – небольшой тюремный срок и сотрудничество в обмен на признание вины. Винник категорически против", — сказал источник.

Ранее Винник в интервью РИА Новости заявил, что дело против него сфабриковано – он является специалистов по технологии блокчейн и по криптовалютам, и не имеет отношения к отмыванию денег через биржу. По словам Винника, он был консультантом биржи по вопросам применения технологий.

По мнению Винника, его дело сфабриковано таким же образом, как и дела многих других специалистов по информационным технологиям.

При этом Соединенные Штаты действуют одним образом – сначала формируется бездоказательное обвинение общего характера. Если оно не находит поддержки суда в стране, откуда просят экстрадировать обвиняемого, обвинение сразу же переформатируется.

В случае Винника были выдвинуты сначала обвинения в создании и владении биржей, которая является площадкой для работы с криптовалютами, и обвинения в работе без лицензии. Когда вдруг выяснилось, что для бирж криптовалют лицензия не требуется, сразу было выдвинуто обвинение в обналичивании денежных средств через якобы подконтрольные ему компании, хотя это совершенно не доказано.

На предложение сделки, по которой обвиняемый гарантированно получает меньший срок, чем в суде, и не очень большой по сравнению с тем, что просит обвинение, соглашаются практически все соглашаются и, соответственно, не ведется никакого расследования нет. В данном случае США исходят из принципа, что достаточно признания без каких-либо доказательств. При этом человек в США как правило лишен реального права на защиту – формально его представляет какой-то адвокат, но реального права на защиту он лишен, полагает Винник.

Винник заявлял, что не намерен идти на сделку с США и признавать вину в том, чего не совершал, так как понимает, что в этом случае его дети останутся сиротами, поскольку супруга серьезно больна, а он никогда не увидит детей, поскольку ему угрожают сроком в 55 лет.