Спецпрокурор США вызвал экс-депутата Рады для дачи показаний, узнали СМИ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Андрей Артеменко заявил, что его вызвали для дачи показаний перед большим жюри присяжных в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о "вмешательстве РФ" в выборы в США, сообщает издание Politico.

Артеменко заявил, что слушание назначено на пятницу, отмечает издание. Он не рассказал подробностей, но отметил, что его могут спросить о его "плане" по нормализации отношений между Украиной и РФ, о котором он в 2017 году говорил с Майклом Флинном, занимавшим в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

"Я получил повестку на прошлой неделе", — заявил Артеменко изданию по телефону. Он добавил, что собирается выполнить просьбу и лично явиться на заседание.

Артеменко стал известен после обнародования своего "плана" по нормализации отношений между Украиной и РФ и по снятию санкций с России. По данным газеты New York Times, предложения Артеменко были переданы в начале февраля 2017 года в офис Майкла Флинна, занимавшего в тот момент должность помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. По данным газеты, план мирного урегулирования был передан юристом Дональда Трампа Майклом Коэном и партнером Трампа по бизнесу Феликсом Сэтером. По данным New York Times, среди пунктов этого плана был "вывод российских сил из восточной части Украины", проведение референдума на Украине о возможности передачи Крыма в аренду России на срок от 50 до 100 лет. После этого прокуратура возбудила в отношении Артеменко уголовное дело по статье "госизмена".

Позже президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Артеменко украинского гражданства из-за наличия у него паспорта Канады. Позднее на этом основании Верховная рада досрочно прекратила его депутатские полномочия. Артеменко обжаловал эти решения в суде. Информация о наличии у него второго гражданства поступила от Генпрокуратуры, которая выяснила это в рамках расследования дела против Артеменко о государственной измене.