МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В Херсонской области начал работать отдел "патрульной полиции в Крыму и Севастополе", об этом сообщается на странице в Facebook главного управления национальной полиции Украины по Херсонской области.

Полицейские будут работать на блокпостах в Геническом, Каланчацком и Чаплынском районах, граничащих с Крымом. Кроме того, они возьмут под контроль основные трассы, соединяющие материк с полуостровом.

Официальная церемония запуска работы "крымской" патрульной полиции прошла на посту "Азов", расположенном на 500-м километре автодороги М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта.

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев объявил набор в "патрульную полицию Республики Крым и Севастополя" в конце апреля. Всего планируется создать 60 офицерских должностей. По словам Князева, сотрудники МВД будут работать с жителями Крыма, которые выехали с территории полуострова.

Вице-премьер и министр внутренней политики, связи и информации Крыма Дмитрий Полонский, комментируя в интервью РИА Новости новую инициативу Киева, заявил, что она является профанацией и очередным этапом создания виртуальных ведомств.

Вице-премьер отметил, что в случае, если идея найдет воплощение, для изучения работы "подразделения" следует задействовать международные институты. Сейчас, однако, нет оснований беспокоиться о том, что работа "патрулей" как-то повлияет на жизнь крымчан, считает он.

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт навсегда.