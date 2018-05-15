Трамп рассказал о состоянии своей супруги после операции

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Операция на почках первой леди США Меланьи Трамп прошла успешно, сообщил Дональд Трамп.

"Процедура прошла успешно, у нее (Меланьи Трамп — ред.) хорошее настроение", — написал президент на своей странице в Twitter

Позднее Washington Examiner сообщил, что президент посетил Национальный военно-медицинский центре Уолтера Рида, в котором находится Меланья Трамп.

Ранее пресс-служба Белого дома проинформировала, что жена Трампа успешно перенесла операцию на почках. "Сегодня утром первая леди Меланья Трамп прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек. Процедура прошла успешно, осложнений не было", — говорилось в сообщении.

Отмечалось, что Меланья Трамп пробудет в медицинском центре "вероятно, в течение недели".