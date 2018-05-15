В Киеве заявили, что украинские боевые дельфины не сдались России и погибли

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. После вхождения Крыма в состав России боевые дельфины, принадлежавшие ВМС Украины, не стали подчиняться российским военным, отказались от пищи и умерли, заявил изданию "Обозреватель" постпред президента Украины на полуострове Борис Бабин.

По его словам, россияне получили в свое распоряжение все имущество воинской части в Севастополе, в том числе специальные свистки для общения с дрессированными дельфинами. Однако животные, утверждает Бабин, отказались не только взаимодействовать российскими специалистами, но и перестали есть и вскоре погибли.

"Очень грустно, что очень много украинских военных, которые в 2014 году дислоцировались в Крыму, отнеслись к вопросу присяги и верности знамени значительно хуже, чем эти дельфины", — заявил постпред президента.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум организовали после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. В Москве неоднократно подчеркивали, что волеизъявление крымчан происходило демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.