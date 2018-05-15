Источник: Бразилия просит у США документы о правившей в стране диктатуре

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 15 мая – РИА Новости. Правительство Бразилии запросило у США все имеющиеся в распоряжении ЦРУ документы относительно военной диктатуры, правившей в южноамериканской стране в 1964-1985 годах, сообщили РИА Новости источники в бразильском МИД.

"Посольство Бразилии в Вашингтоне получило в субботу, 12 мая, указание от главы МИД Алоизиу Нунеса запросить документы у американского правительства", — сообщил источник.

Данный запрос сделан после рассекречивания данных ЦРУ, согласно которым, занимавший пост президента Бразилии в 1974-1979 годах генерал Эрнесту Гейзел давал распоряжения на физическое устранение оппонентов военной диктатуры. Докладная об этом была направлена тогдашнему госсекретарю США Генри Киссинджеру.