Венесуэла осудила насилие в секторе Газа

Уличные протесты в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018

Уличные протесты в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018

МЕХИКО, 14 мая – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил акты насилия, которыми сопровождалось в понедельник открытие в Иерусалиме посольства США в Израиле.

Акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 55 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро энергично осуждает от имени венесуэльского народа акты насилия, совершенные против братского народа Палестины в качестве израильской реакции на многотысячные марши протеста в секторе Газа против односторонних и незаконных действий американского правительства по переводу своего посольства в Израиле из столицы Тель-Авива в Иерусалим", – говорится в сообщении венесуэльского МИД.

По мнению официального Каракаса, действия США и Израиля противоречат международному праву, нарушают все достигнутые договоренности и фактически подрывают возможность поиска мирного решения для возвращения "героического народа Палестины на земли, которые ему принадлежат".