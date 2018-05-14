Адвокат обжаловала решение об аресте защитника русских школ в Латвии

РИГА, 14 мая – РИА Новости. Адвокат защитника русских школ в Латвии Владимира Линдермана Елена Квятковская обжаловала в Рижском окружном суде решение суда Видземского предместья Риги, санкционировавшего арест в качестве меры пресечения в отношении ее подзащитного.

Ранее Полиция безопасности Латвии завела уголовное дело после прошедшего в конце марта Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступили против перевода школьного образования на латышский язык. По данным правоохранителей, дело заведено по признакам "преступления против государства", а также других уголовных деяний. На организованном Русском союзе Латвии Вселатвийском родительском собрании было высказано несогласие с реформой. Двое участников мероприятия, Александр Гапоненко и Владимир Линдерман, были обвинены в действиях против государства и помещены под арест.

"Решение суда Видземского района Риги о помещении под стражу Владимира Линдермана обжаловано", — заявила адвокат журналистам в понедельник. Квятковская отметила, что подала жалобу в Генпрокуратуру на необоснованное применение физической силы при задержании Линдермана.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

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