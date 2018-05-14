КИЕВ, 14 мая — РИА Новости. МИД Украины отозвал украинского консула в немецком Гамбурге Василия Марушинця на время служебного расследования на предмет возможной причастности дипломата к антисемитским высказываниям, заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин.

Ранее украинские блогеры сообщили, что Марушинец якобы размещал в социальных сетях публикации антисемитского характера.

"Мы его уже отозвали для дисциплинарного производства. Должны выяснить каждую деталь… Завтра он будет в Киеве, будем разбираться. Но если все факты подтвердятся, то, конечно, в МИД шансов у таких людей нет", — сказал Климкин в понедельник вечером в эфире телеканала АТR.