ОАЭ выделили пять миллионов долларов для пострадавших в Газе палестинцев

Пострадавшие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа с Израилем

Пострадавшие в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа с Израилем

ДУБАЙ, 14 мая — РИА Новости. ОАЭ выделили 5 миллионов долларов на срочную закупку медикаментов для палестинцев из сектора Газа, пострадавших в столкновениях с израильской армией, сообщает в понедельник эмиратское информационное агентство WAM.

Помощь будет оказана через Организацию Красного Полумесяца ОАЭ, которая закупит лекарства и другие медикаменты в Египте и займется их распространением в секторе Газа.

Акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

По последним данным минздрава Газы, за один день в результате действий израильских военных погибло 55 палестинцев и свыше 2,7 тысячи получили ранения.