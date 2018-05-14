Канадку уволили с работы из-за дочери-блогера

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Канадского агента по недвижимости Анжелу Тянь уволили с работы из-за скандальных видео ее дочери-блогера Lil Tay, сообщает портал Vice.

Девятилетняя Lil Tay регулярно выкладывает в социальных сетях видео, на которых высмеивает людей, беднее ее. На роликах маленькая канадка разбрасывает деньги, бьет ногами дорогие машины и всячески оскорбляет подписчиков.

Представитель риелторского агентства подтвердил журналистам, что фирма прекратила сотрудничество с Тянь после шести месяцев ее работы.

"Когда мы на прошлой неделе узнали об этой деятельности, нам пришлось уволить ее", — сообщил Vice сотрудник компании.

Он также отметил, что в индустрии недвижимости "нет места" для подобного поведения.