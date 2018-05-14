Ле Дриан назвал недопустимой позицию Кадырова по нападению в Париже

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал недопустимой позицию чеченского лидера Рамзана Кадырова в отношении выходца из Чечни, устроившего резню в Париже.

В субботу вечером недалеко от Парижской оперы мужчина с ножом напал на прохожих. В результате нападения один человек получил смертельные ранения. Еще четверо пострадали. Полиция ликвидировала злоумышленника, которым оказался 20-летний Хамзат Азимов. Он родился в Чечне, а в 2010 году получил французское гражданство.

В своем Telegram-канале Кадыров отметил, что формирование личности, взглядов и убеждений нападавшего происходило во Франции, а значит, она несет ответственность за его действия.

"Мы не хотим получать уроки от диктатора, который не уважает первые шаги, которое правовое государство делает в его собственной стране, и, кроме этого, прекрасно знает о тысячах чеченцев, воюющих на стороне ИГ*. Эта позиция недопустима", — заявил Ле Дриан агентству Франс Пресс.

Батальон военной полиции Минобороны РФ, дислоцирующийся в Чечне, был направлен в Сирию в декабре 2016 года. В Алеппо он в течение полутора лет обеспечивал правопорядок, а также безопасность сотрудников Центра по примирению, российских саперов и персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев.

В марте 2017 года шесть военнослужащих Росгвардии погибли, еще трое получили ранения при нападении 24 марта боевиков на воинскую часть в Чечне. При отражении нападения были уничтожены шесть террористов. В феврале 2018 года Кадыров заявил, что Чечня является "единственным в мире регионом, полностью победившим терроризм".

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в конце 2017 года сообщил, что с 30 сентября 2015 года, когда Москва объявила о начале военной операции в Сирии против международного терроризма, российская армия уничтожила около 60 тысяч боевиков ИГ*, из них свыше 2,8 тысячи – выходцы из РФ.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.