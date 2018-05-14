Турция отозвала послов из США и Израиля из-за событий в секторе Газа

АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. Анкара решила отозвать для консультации своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля в секторе Газа, в результате которых погибли более 50 палестинцев, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник.

"Турция жестко отреагирует на это. Мы отозвали наших послов из Вашингтона и Тель-Авива для консультаций. Мы созываем чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества – надеюсь, в пятницу мы встретимся в Еникапы (в Стамбуле). Мы также предлагаем созвать экстренное заседание Совбеза ООН. Мы проведем переговоры со многими лидерами. Начиная с завтрашнего дня мы объявляем трехдневный национальный траур", — заявил Эрдоган в эфире телеканала NTV в ходе своего визита в Великобританию.

Турецкий лидер назвал Израиль террористическим государством, а его действия по отношению к палестинцам — геноцидом.

Акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к этому юбилею переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты открыли огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 55 палестинцев, более 2,7 тысячи человек получили ранения. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.