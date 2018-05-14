Посол ЕС: США не предложили серьезной альтернативы ядерной сделке с Ираном

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Соединенные Штаты не предложили никакой заслуживающей доверия альтернативы соглашению с Ираном по ядерной программе, Европа ожидает услышать варианты Вашингтона, заявил посол Евросоюза в США Дэвид О'Салливан.

"Мы не видим заслуживающей доверия и мирной альтернативы СВПД (Совместный всеобъемлющим план действий — ред.). Откровенно говоря, США пока не предложили заслуживающей доверия альтернативы ни до, ни после того, как президент сделал заявление 8 мая. И мы ожидаем услышать от администрации, как эта альтернатива может выглядеть," — сказал О'Салливан, выступая в экспертном центре Atlantic Council в Вашингтоне.

Дипломат пояснил, что европейцы встречались с представителями администрации после объявления о выходе США из сделки для прояснения некоторых моментов, и "в ближайшие дни мы проведем ряд встреч между государствами ЕС и партнерами для оценки ситуации".

Так, во вторник, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини проведет встречу с главами МИД Великобритании, Германии, Франции, а также с иранским министром иностранных дел. Кроме того, О'Салливан сообщил, что "европейские лидеры обсудят Иран в ходе неформального ужина в среду вечером в Софии".

О'Салливан также сообщил, что трансатлантические отношения "проходят через период турбулентности". "У нас были разногласия в прошлом, у нас есть разногласия в будущем. Я уверен, что мы сможем решить проблемы. Но да, это момент огромных трудностей между нами, когда очевидно мы не разделяем позиции", — подчеркнул посол.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из исторического многостороннего соглашения с Ираном по ядерной программе. Сделка, также известная как "Совместный всеобъемлющим план действий" (СВПД), была достигнута Ираном и "шестеркой" международных посредников — Китаем, Францией, Германией, Россией, Великобританией и США совместно с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности — в 2015 году после многолетних и сложнейших переговоров.

В обмен на снятие санкций Иран пошел на значительные уступки, согласившись поставить под полный контроль свою ядерную программу, подтвердив, что ни при каких условиях не будет стремиться получить, разработать или приобрести любое ядерное оружие.

Вместе с выходом из соглашения США восстанавливают все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках СВПД. Один из главных вопросов заключается в том, будут ли союзники США выполнять данные санкции.