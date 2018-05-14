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Меланье Трамп сделали операцию на почках

22:3414.05.2018
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© AP Photo / Evan VucciПервая леди Меланья Трамп. Архивное фотоПервая леди Меланья Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Первая леди США 48-летняя Меланья Трамп в понедельник перенесла операцию на почках, сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент США Дональд Трамп в Белом доме. 9 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucc
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"Сегодня утром первая леди Меланья Трамп прошла процедуру эмболизации для лечения доброкачественного состояния почек. Процедура прошла успешно, осложнений не было", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Меланья Трамп будет находиться в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида и, "вероятно, останется там в течение недели".

Первая леди США Меланья Трамп
© REUTERS / Carlo AllegriНовой первой леди США стала 46-летняя фотомодель словенского происхождения, дизайнер ювелирных украшений Меланья Трамп.
На фото: победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон Уильям Трамп.Дональд Трамп, сын Баррон и жена Меланья
© REUTERS / Carlo Allegri
Новой первой леди США стала 46-летняя фотомодель словенского происхождения, дизайнер ювелирных украшений Меланья Трамп.
На фото: победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп, его супруга Меланья и сын Бэррон Уильям Трамп.
© AP Photo / John BazemoreМеланья Трамп активно поддерживала своего супруга во время его президентской кампании: "Муж будет оставаться сосредоточенным на одном: Америка – это красивая страна, которую он очень сильно любит".Кандидат в президенты США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп на предвыборном митинге в Северной Каролине
© AP Photo / John Bazemore
Меланья Трамп активно поддерживала своего супруга во время его президентской кампании: "Муж будет оставаться сосредоточенным на одном: Америка – это красивая страна, которую он очень сильно любит".
© REUTERS / Carlo AllegriКандидат в президенты США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп на избирательном участке в Нью-Йорке.Кандидат в президенты США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп на избирательном участке в Нью-Йорке
© REUTERS / Carlo Allegri
Кандидат в президенты США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп на избирательном участке в Нью-Йорке.
© AFP 2018 / Timothy A. ClaryМеланья Трамп (Melania Trump), урожденная Меланья Кнавс (Melanija Knavs), родилась 26 апреля 1970 года в Севнице – регион Посавье, в бывшей Социалистической Федеративной Республике Югославия, ныне Словения.Меланья Трамп во время первого дня Национального съезда Республиканской партии
© AFP 2018 / Timothy A. Clary
Меланья Трамп (Melania Trump), урожденная Меланья Кнавс (Melanija Knavs), родилась 26 апреля 1970 года в Севнице – регион Посавье, в бывшей Социалистической Федеративной Республике Югославия, ныне Словения.
© REUTERS / Carlo AllegriОтец будущей первой леди США – Виктор Кнавс – занимался перепродажей подержанных машин. Мать – Амалия – работала на текстильной фабрике.Жена кандидата на пост президента США Дональда Трампа Меланья на предвыборном митинге в городе Уилмингтон, Северная Каролина
© REUTERS / Carlo Allegri
Отец будущей первой леди США – Виктор Кнавс – занимался перепродажей подержанных машин. Мать – Амалия – работала на текстильной фабрике.
© AP Photo / Charles Sykes, FileСразу после первого курса Меланья бросила учебу в университете по специальности архитектура и дизайн и полностью отдалась модельной карьере, переехав в Милан. Затем она работала в Париже.Меланья Трамп во время ежегодного шоу Мет Гала в Метрополитен-музей, Нью-Йорк. 2012 год
© AP Photo / Charles Sykes, File
Сразу после первого курса Меланья бросила учебу в университете по специальности архитектура и дизайн и полностью отдалась модельной карьере, переехав в Милан. Затем она работала в Париже.
© AFP 2018 / Mandel NganС Дональдом Трампом Меланья познакомилась в 1998 году во время одной из вечеринок на Манхэттене. Трамп попросил у модели, которая моложе его на 24 года, номер телефона, но, как пишут многие СМИ, Меланья отказала ему, потому как он был сильно пьян.Мелания Трамп и ее муж Дональд Трамп во время митинга в международном аэропорту Уилмингтон, штат Северная Каролина
© AFP 2018 / Mandel Ngan
С Дональдом Трампом Меланья познакомилась в 1998 году во время одной из вечеринок на Манхэттене. Трамп попросил у модели, которая моложе его на 24 года, номер телефона, но, как пишут многие СМИ, Меланья отказала ему, потому как он был сильно пьян.
© AP Photo / Matt Sayles, FileМеланья Трамп во время 83-й церемонии вручения премии "Оскар", 2011 год.Меланья Трамп во время 83-й церемонии вручения премии Оскар. 2011 год
© AP Photo / Matt Sayles, File
Меланья Трамп во время 83-й церемонии вручения премии "Оскар", 2011 год.
© AP Photo / Kathy WillensВ 2010 году Меланья объявила о запуске ювелирной коллекции собственного дизайна. Когда торговая марка стала узнаваемой, появилась линия косметических средств, презентация которой состоялась на популярном телешоу – проект принадлежал ее супругу.Мелания и Дональд Трамп перед презентацией коллекции Michael Kors во время Недели моды в Нью-Йорке. 2007 год
© AP Photo / Kathy Willens
В 2010 году Меланья объявила о запуске ювелирной коллекции собственного дизайна. Когда торговая марка стала узнаваемой, появилась линия косметических средств, презентация которой состоялась на популярном телешоу – проект принадлежал ее супругу.
© AP Photo / Invision/Scott RothРади модельной карьеры Меланья сделала несколько пластических операций, а также в 1996 году изменила свое имя на более звучное для западного уха Меланья Кнаус (Melania Knauss).Жена кандидата на пост президента США Дональда Трампа Меланья. 2014 год
© AP Photo / Invision/Scott Roth
Ради модельной карьеры Меланья сделала несколько пластических операций, а также в 1996 году изменила свое имя на более звучное для западного уха Меланья Кнаус (Melania Knauss).
© REUTERS / Brendan McDermid/File PhotoОтношения Дональда Трампа и Меланьи получили огласку после запуска реалити-шоу Трампа The Apprentice, а также после выступления Меланьи вместе с Трампом на радио-шоу The Howard Stern Show, где он рассказал "о любви всей своей жизни".Меланья Трамп и ее муж Дональд Трамп во время шоу NBC Today
© REUTERS / Brendan McDermid/File Photo
Отношения Дональда Трампа и Меланьи получили огласку после запуска реалити-шоу Трампа The Apprentice, а также после выступления Меланьи вместе с Трампом на радио-шоу The Howard Stern Show, где он рассказал "о любви всей своей жизни".
© AFP 2018 / Gabriel Bouys 20 марта 2006 года у пары родился мальчик, которого назвали Бэррон Уильям Трамп. Он стал пятым ребенком Дональда Трампа.
На фото: Дональд Трамп, его жена Меланья и сын во время открытия звезды Дональда Трампа на аллее славы в Голливуде, США, 2007 год.Дональд Трамп, его жена Меланья и сын во время открытия звезды Дональда Трампа на аллее славы в Голливуде, США. 2007 год
© AFP 2018 / Gabriel Bouys
20 марта 2006 года у пары родился мальчик, которого назвали Бэррон Уильям Трамп. Он стал пятым ребенком Дональда Трампа.
На фото: Дональд Трамп, его жена Меланья и сын во время открытия звезды Дональда Трампа на аллее славы в Голливуде, США, 2007 год.
© AFP 2018 / Robyn Beck Выступление Меланья Трамп стало центральным событием на Национальном съезде Республиканской партии в Кливленде.Меланья Трамп во время первого дня Национального съезда Республиканской партии
© AFP 2018 / Robyn Beck
Выступление Меланья Трамп стало центральным событием на Национальном съезде Республиканской партии в Кливленде.
© AP Photo / Kathy WillensВ 2004 году Дональд Трамп и Меланья Кнаус обручились. Они поженились 22 января 2005 года в Епископальной церкви Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич (Флорида). Пышный прием в честь их свадьбы проходил в усадьбе Трампа в зале площадью 17000 кв. футов.Дональд Трамп и Меланья Кнавс смотрят теннис 4 сентября 1999 года в Нью-Йорке
© AP Photo / Kathy Willens
В 2004 году Дональд Трамп и Меланья Кнаус обручились. Они поженились 22 января 2005 года в Епископальной церкви Bethesda-by-the-Sea в Палм-Бич (Флорида). Пышный прием в честь их свадьбы проходил в усадьбе Трампа в зале площадью 17000 кв. футов.
© AP Photo / Kevork DjansezianФото Меланьи печатали на своих обложках такие известные издания, как Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. Также она снялась в картине "Образцовый самец" (2001).Меланья Кнавс, жена бизнесмена Дональда Трампа, на Primetime Emmy Awards в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Kevork Djansezian
Фото Меланьи печатали на своих обложках такие известные издания, как Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Avenue, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. Также она снялась в картине "Образцовый самец" (2001).
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