Меланье Трамп сделали операцию на почках

С Дональдом Трампом Меланья познакомилась в 1998 году во время одной из вечеринок на Манхэттене. Трамп попросил у модели, которая моложе его на 24 года, номер телефона, но, как пишут многие СМИ, Меланья отказала ему, потому как он был сильно пьян.