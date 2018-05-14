Минкульт Франции пересмотрел свою позицию по принадлежности Севастополя

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Министерство культуры Франции на официальном сайте изменило информацию о принадлежности Севастополя России.

Ранее ведомство подготовило карту международной акции "Ночь музеев — 2018" с описанием и адресами участников. Ее составители в справке написали, что Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого находится по адресу: "проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

© Ministère de la Culture Скриншот сайта Министерство культуры Франции от 14 мая 2018 © Ministère de la Culture Скриншот сайта Министерство культуры Франции от 14 мая 2018

Позднее в министерстве изменили адрес, заменив слова "Российская Федерация" на "Украина".

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.