ЕС выстроит защиту от вторичных санкций США, заявил посол

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Евросоюз разработает варианты ответа на вторичные санкции США в связи с выходом Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, заявил посол ЕС в США Дэвид О'Салливан.
Вместе с выходом из СВПД Вашингтон восстанавливает все санкции против Ирана, в том числе и вторичные (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в рамках соглашения. Один из главных вопросов заключается в том, будут ли союзники США выполнять данные санкции.
"Мы должны будем рассмотреть, как иметь дело с негативным эффектом первичных или вторичных санкций, которые могут быть восстановлены США и которые могут затронуть европейские фирмы. Мы будем работать над вариантами для защиты экономических операторов ЕС от возможных экстерриториальных эффектов вводимых США санкций", — сказал О'Салливан, выступая в экспертном центре Atlantic Council в Вашингтоне.
По словам посла, Европа рассчитывает, что "международное сообщество сохранит сделку даже без США". "ЕС будет соблюдать свои обязательства по СВПД до тех пор, пока Иран будет делать то же самое", — подчеркнул европейский дипломат. "Это сложный момент. Я надеюсь, что мы сможем найти решение. Но впереди нас ждут довольно сложные дискуссии", — добавил О'Салливан.