Посольство России: Лондон нарушает сразу несколько базовых прав Скрипалей

ЛОНДОН, 14 мая — РИА Новости, Мария Табак. Британские власти в отношении Сергея и Юлии Скрипалей нарушают сразу несколько прав, закрепленных в международно-правовых документах, а также, возможно, нарушают права журналистов и читателей, заявил РИА Новости представитель посольства РФ в Лондоне.
"Очевидно, что Великобритания, кроме права России на общение со своими гражданами согласно статье 36 двусторонней Консульской конвенции, грубым образом продолжает нарушать права Сергея и Юлии Скрипалей, которые, не исключено, насильственно удерживаются на ее территории. В частности, действия британских властей вызывают серьезные вопросы с точки зрения соблюдения их следующих прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года", — отметил представитель посольства.
Среди нарушаемых прав, отметил он — право на свободу, право на частную и семейную жизнь, право на свободу передвижения. "Как всем известно, Сергей и Юлия Скрипали уже более двух месяцев находятся вне поля зрения общественности, в неизвестном месте, лишены возможности общаться и переписываться с родственниками, друзьями, журналистами и официальными представителями России, не могут свободно передвигаться", — сказал представитель дипмиссии.
"Кроме того, непривычно пассивное поведение СМИ при освещении дела об отравлении Скрипалей заставляет подозревать нарушения прав журналистов и их читателей вопреки статье 10 ЕКПЧ", — добавил он.
На вопрос о том, планирует ли Россия в контексте инцидента в Солсбери задействовать международно-правовые механизмы для привлечения Великобритании к ответственности за нарушения прав Скрипалей, он ответил, что, "как представляется, о конкретных шагах, которые могла бы предпринять Россия, говорить пока преждевременно".