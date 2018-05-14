При столкновениях в Газе погибли 55 человек

Уличные протесты в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018

Уличные протесты в Палестине против переноса посольства США в Иерусалим. 14 мая 2018

ГАЗА, 14 мая — РИА Новости. При столкновениях демонстрантов в секторе Газа с израильскими военными погибли 55 палестинцев, заявил РИА Новости пресс-представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кедра.

Среди них семь детей и одна женщина. Еще более 2,7 тысячи человек ранены, включая 79 женщин.

"Всего жертвами с 30 марта стали 104 человека, и более 12 тысяч пострадали", — добавил аль-Кедра.

Беспорядки в Газе

Столкновения в секторе Газа активизировались на волне возмущения переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Именно сегодня состоялась церемония открытия американского диппредставительства.

В ответ на беспорядки израильские военные открыли огонь по наиболее агрессивным участкам протестов. Премьер страны Биньямин Нетаниьяху назвал эти действия самозащитой.

Израильские военные насчитали более 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы. Демонстранты бросали самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгли шины, пытались ломать пограничные заграждения.

При этом протесты в Газе продолжаются уже полтора месяца. Они проходят в рамках "Великого марша возвращения". На понедельник и вторник запланирована кульминация марша. Она приурочена к 70-й годовщине Накбы.

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Накба — день национальной катастрофы и начала "оккупации территории Палестины". Ровно 70 лет назад было основано государство Израиль, в результате чего страну покинули сотни тысяч палестинцев.

Ряд политиков выразили обеспокоенность всплеском насилия в Газе. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в связи с гибелью палестинцев. Во вторник состоится экстренное заседание ООН, посвященное событиям в Газе.

Перенос посольства

Статус Иерусалима — одно из главных препятствий в урегулировании арабо-израильского конфликта. Как палестинцы, так и мировое сообщество считают восточную часть города оккупированной территорией. По этой причине все посольства были расположены в Тель-Авиве.

Однако в декабре прошлого года Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства, дистанцировавшись таким образом от международного консенсуса.

Подробнее о столкновениях в секторе Газа из-за переноса посольства США в Иерусалим читайте в репортаже РИА Новости>>