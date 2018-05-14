22:1314.05.2018
(обновлено: 22:42 14.05.2018)
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ГАЗА, 14 мая — РИА Новости. При столкновениях демонстрантов в секторе Газа с израильскими военными погибли 55 палестинцев, заявил РИА Новости пресс-представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кедра.
Среди них семь детей и одна женщина. Еще более 2,7 тысячи человек ранены, включая 79 женщин.
"Всего жертвами с 30 марта стали 104 человека, и более 12 тысяч пострадали", — добавил аль-Кедра.
Беспорядки в Газе
Столкновения в секторе Газа активизировались на волне возмущения переносом американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Именно сегодня состоялась церемония открытия американского диппредставительства.
В ответ на беспорядки израильские военные открыли огонь по наиболее агрессивным участкам протестов. Премьер страны Биньямин Нетаниьяху назвал эти действия самозащитой.
Израильские военные насчитали более 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы. Демонстранты бросали самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгли шины, пытались ломать пограничные заграждения.
При этом протесты в Газе продолжаются уже полтора месяца. Они проходят в рамках "Великого марша возвращения". На понедельник и вторник запланирована кульминация марша. Она приурочена к 70-й годовщине Накбы.
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Дым, крики и стычки с полицией: протесты против переноса посольства США в Иерусалим
Накба — день национальной катастрофы и начала "оккупации территории Палестины". Ровно 70 лет назад было основано государство Израиль, в результате чего страну покинули сотни тысяч палестинцев.
Ряд политиков выразили обеспокоенность всплеском насилия в Газе. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в связи с гибелью палестинцев. Во вторник состоится экстренное заседание ООН, посвященное событиям в Газе.
Перенос посольства
Статус Иерусалима — одно из главных препятствий в урегулировании арабо-израильского конфликта. Как палестинцы, так и мировое сообщество считают восточную часть города оккупированной территорией. По этой причине все посольства были расположены в Тель-Авиве.
Однако в декабре прошлого года Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства, дистанцировавшись таким образом от международного консенсуса.
Подробнее о столкновениях в секторе Газа из-за переноса посольства США в Иерусалим читайте в репортаже РИА Новости>>
Официальное открытие посольства США в Иерусалиме, перенос которого был приурочен к 70-й годовщине образования Израиля, спровоцировал новые протесты палестинцев на границе сектора Газа.
С конца марта в регулярных столкновениях с израильскими войсками погибли более 50 палестинцев, в основном из числа наиболее активных участников так называемого "Великого марша возвращения" - полуторамесячной череды протестных акций, приуроченной к 70-й годовщины Накбы — начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев.
С утра израильская авиация разбрасывала над сектором Газа листовки с призывом к палестинцам, готовящим новые акции протеста, не приближаться к границе и не вступать в столкновения с военными.
"Держитесь подальше от забора безопасности, подстрекателей террора и насильственных беспорядков. Спасайте себя и думайте в первую очередь о своем будущем", — говорилось в одной из листовой.
Израильская армия предупреждала, что намерена пресекать любые попытки палестинцев "повредить пограничную инфраструктуру, нанести ущерб военнослужащим или гражданскому населению Израиля".
Опасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв, израильская армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна была переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.
Израильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы.
Палестинцы швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения.
Израильские силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов.
Признавая использование огнестрельного оружия, израильтяне называют свои действия самообороной, отвергают обвинения в применении чрезмерной силы и призывы к международному расследованию кровопролития.
Согласно последним данным местных медицинских служб, в столкновениях с израильскими войсками за день погибли более 40 человек, порядка тысячи семисот человек получили ранения.
Палестинские власти поддерживают выступления соотечественников против переноса американского посольства в Иерусалим, но призывают удержать протест в мирных рамках и осуждают применение силы со стороны Израиля.
Представители Amnesty International раскритиковали действия израильской армии, заявив, что в результате применения военными боевого оружия около 500 человек получили огнестрельные ранения.
Египет выступил категорически против использования силы на границе сектора Газа. В МИД страны отметили, что Каир поддерживает "законные права палестинцев во главе с правом на создание независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме".