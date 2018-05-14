Посол ЕС: выход США из сделки с Ираном поставил Европу в сложную ситуацию

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Решение США выйти из сделки с Ираном по ядерной программе ставит Европу в очень сложную ситуацию, заявил посол ЕС в Соединенных Штатах Дэвид О'Салливан.

"Мы, действительно, крайне сожалеем о решении, которое принял президент. И, возможно, мы не должны быть удивлены после всего сказанного, но мы считаем, что это ставит нас в очень сложную ситуацию", — отметил он.

О'Салливан сообщил, что данное соглашение "служит той цели, ради которой оно создавалась — не допустить обладания Ираном ядерного оружия". Кроме того, "сделка не предназначалась для того, чтобы решить все проблемы международного сообщества с Ираном". Европейский дипломат подчеркнул, что в отношении Ирана действует самый жесткий механизм проверок со стороны МАГАТЭ, агентство выпустило 10 отчетов, подтверждающих, что Иран соблюдает положение соглашения. Это подтверждали недавно и представители американской администрации, добавил он.

Посол рассказал, что Европа никогда не думала, что окажется в такой ситуации. "Мы продолжаем верить в Европе, что СВПД является жизненно важным элементом нашей европейской безопасности. Это также крайне необходимо региону. Мы в Европе верим, что мы обязаны продолжать выполнять наши обязательства, если мы хотим, чтобы Иран остался в сделке", — заявил О'Салливан.

Дипломат добавил, что в Европе также хотят, чтобы Иран продолжил получать экономические дивиденды от этой сделки, и полагают, что это будет одной из движущих сил возможных реформ в этой стране.

США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и заявили о повторном введении против Ирана санкций, существовавших до соглашения. Остальные члены "шестерки" международных посредников (Россия, КНР, Великобритания, Франция, Германия) выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.