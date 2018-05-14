Глава парламента Армении прекратил полномочия трех депутатов "Елк"

ЕРЕВАН, 14 мая – РИА Новости. Председатель Национального собрания (парламента) Армении Ара Баблоян подписал протокол о прекращении полномочий трех депутатов фракции "Елк" (Исход), перешедших в правительство, сообщили в понедельник в парламентской пресс-службе.

"Считать прекращенными полномочия депутатов от парламентской фракции "Елк" Арарата Мирзояна, Мане Тандиляна и Артака Зейналяна" — говорится в решении спикера, текст документа размещен на сайте Национального собрания.

В субботу президент Армении Армен Саркисян назначил Мирзояна первым вице-премьером, Тандиляна – министром труда и по социальным вопросам, Зейналяна – министром юстиции. Возглавляет фракцию "Елк" новый премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В Армении с 13 апреля проходили акции протеста оппозиции, выступившей против избрания экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера. Ранее в Армении вступили в силу изменения в конституцию, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер. На фоне протестов Саргсян 23 апреля, менее чем через неделю после избрания премьером, подал в отставку, а 8 мая парламентом на этот пост был утвержден лидер оппозиции Никол Пашинян.