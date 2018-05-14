ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. США возлагают ответственность за гибель людей в результате столкновений в секторе Газа на группировку ХАМАС, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах на брифинге.
"ХАМАС преднамеренно и цинично провоцирует такую реакцию (властей Израиля). Как заявил госсекретарь (США), у Израиля есть право защищать себя ", — добавил он.
Столкновения в секторе Газа активизировались на волне возмущения переносом американского посольства из Тель-авива в Иерусалим. Именно сегодня состоялась церемония открытия американского диппредставительства.
В ответ на беспорядки израильские военные открыли огонь по наиболее агрессивным участкам протестов. В результате погибли 55 человек.
Израильские военные насчитали более 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы. Они бросали самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгли шины, пытались ломать пограничные заграждения.
Подробнее о столкновениях в секторе Газа из-за переноса посольства США в Иерусалим читайте в репортаже РИА Новости>>