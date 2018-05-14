Франция осудила насилие в секторе Газа

Протесты в Газе из-за переноса посольства США в Иерусалим (44)

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем

Столкновения палестинцев и израильских военных на границе сектора Газа с Израилем

ПАРИЖ, 14 мая — РИА Новости, Людмила Орищенко. Франция осуждает насилие в секторе Газа, где погибли десятки палестинцев, французский президент Эммануэль Макрон в ближайшие дни намерен провести переговоры с представителями государств региона, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

Макрон "проведет переговоры с акторами региона в ближайшие дни", говорится в сообщении.

Акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным министерства здравоохранения Палестины, число погибших достигло 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения.

Ряд политиков выразили обеспокоенность всплеском насилия в Газе. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в связи с гибелью палестинцев.

Подробнее о столкновениях на границах сектора Газа читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>