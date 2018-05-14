Минюст ответил на критику ситуации с правами человека в России

ЖЕНЕВА, 14 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Россия считает полезным свое участие в процедурах Совета ООН по правам человека по Универсальному периодическому обзору (УПО), однако критика многих стран в отношении РФ излишне политизирована, заявил журналистам и.о. министра юстиции РФ Александр Коновалов по итогам представления в Женеве доклада о ситуации с правами человека в РФ.

В понедельник Коновалов представил в Женеве очередной УПО ситуации с правами человека в России. В состав российской делегации вошли представители Минюста, МИД, МВД, Минобороны, Минтруда, Минздрава, Минобрануки, Минспорта, Минкультуры, Минэкономразвития, Минприроды, ФАДН, ФСИН, Генпрокуратуры, СК, Общественной палаты, а также детский омбудсмен.

"Мы ценим возможность услышать точку зрения наших иностранных партнеров о том, как они видят ситуацию с правами человека в России. Прямо скажем, что во многих случаях эта оценка кажется несколько политизированной. Даже не с точки зрения содержания, а с точки зрения самой постановки вопроса. Есть некая презумпция того, что нарушаются права определенной категории граждан, определенной категории населения. При этом никто никаких фактов не приводит", — сказал он.

Коновалов подчеркнул, что всеми данными о нарушениях прав человека в России располагают Генпрокуратура, Следственный комитет, другие контрольные и надзорные органы. Поэтому при отсутствии фактов нарушений, о которых говорят западные страны, их критика становится безосновательной, и диалога не получается. Тем не менее, Москва старается выслушивать все замечания и делать для себя необходимые выводы в области улучшения собственного законодательства.

"Для нас гораздо важнее обеспечить порядок и защиту прав человека у себя. Без гарантий неприкосновенности человеческой личности, без возможностей для ее развития и самореализации, ее конструктивной инициативы абсолютно невозможно развитие страны в целом. Поэтому это наш стратегический интерес", — сказал он.

По словам и.о. министра, УПО – это не соревнование, у какой страны больше нарушений прав человека. Этот формат призван создать эффективный международный инструментарий, помогающий национальным правовым системам вырабатывать возможности борьбы с нарушениями прав человека.

"К сожалению, нарушение прав человека – это проблема всего человечества. Чем больше страна, чем в ней сложнее и интенсивнее экономическая, гуманитарная активность, тем риски нарушений прав человека больше. Наша задача, в первую очередь, делать выводы для себя самих", — подчеркнул и.о. министра юстиции РФ.