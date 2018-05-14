Племяннице Скрипаля вновь отказали в британской визе, сообщил ее муж

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Британское посольство вновь отказало в визе племяннице экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории Скрипаль, сообщил РИА Новости в понедельник супруг Виктории Арсений Елифантьев.

В начале апреля посольство Великобритании в России отказало в выдаче визы Виктории Скрипаль, которая планировала навестить свою двоюродную сестру Юлию Скрипаль. Виктория запросила визу повторно.

"Да, отказали", — сказал Елифантьев, не уточнив причины отказа.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.