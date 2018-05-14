Участники акции у посольства США в Иерусалиме, проходящей из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. 14 мая 2018

Участники акции у посольства США в Иерусалиме, проходящей из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. 14 мая 2018

ГАЗА, 14 мая — РИА Новости. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур в связи с гибелью десятков палестинцев в понедельник и всеобщую забастовку по случаю семидесятой годовщины Накбы (национальной катастрофы), передает палестинское агентство ВАФА со ссылкой на заявление лидера.

Акции протеста проходят в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным министерства здравоохранения Палестины, число погибших достигло 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения. Во вторник пройдет забастовка по случаю 70-й годовщины Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев — палестинцы запланировали кульминацию "Великого марша возвращения" — полуторамесячной череды протестных акций, которая началась 30 марта и унесла жизни свыше полусотни жителей сектора Газа, не считая сегодняшних жертв.

По информации агентства, Аббас объявил "трехдневный траур и всеобщую забастовку по случаю семидесятой годовщины Накбы". Палестинский лидер также охарактеризовал открытие посольства США в Иерусалиме как "поселенческий аванпост" и поблагодарил всех, кто выразил осуждение переносу посольства.

Аббас отметил, что Палестина не примет США в качестве посредника в палестино-израильском конфликте и хочет международного посредничества путем проведения международной конференции с участием ряда стран, а не одного государства.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

Подробности о столкновениях на границах сектора Газа читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>