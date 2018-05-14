Дипломаты сообщили о задержаниях и допросах россиян в Британии

ЛОНДОН, 14 мая — РИА Новости, Мария Табак. Посольство России в Лондоне сообщило о немотивированных задержаниях и допросах британскими пограничниками и полицейскими российских граждан.

В диппредставительстве отметили, что им поступили подобные сообщения от лиц, приехавших в страну "на законных основаниях, то есть при наличии британской визы".

"Если у вас возникли аналогичные проблемы в аэропортах по прилете до или после прохождения паспортного контроля, сообщите об этом в посольство по электронной почте info@rusemb.org.uk на основе конфиденциальности для учета и предотвращения возможного дискриминационного подхода со стороны британских властей в отношении российских граждан, прибывающих в Великобританию", — говорится в заявлении посольства.

В конце марта диппредставительство предупредило о возможном росте антироссийских настроений в Великобритании и рекомендовало воздержаться от поездок в страну.

Так, дипломаты не исключили повышенного внимания британских правоохранительных органов и спецслужб к владельцам российских паспортов в пунктах въезда-выезда на территории страны: задержаний под надуманными предлогами, требований предоставить на проверку персональные электронные устройства и изъятия документов.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Москва. Никаких доказательств этому нет. Россия отвергает обвинения.