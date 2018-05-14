ООН не планирует собственное расследование гибели людей в секторе Газа

ООН, 14 мая – РИА Новости. ООН выступает за расследование гибели людей в секторе Газа, но свое расследование пока не планирует, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

"На данный момент мы хотим посмотреть, как это (гибель людей – ред.) будет расследоваться. Очевидно, все случаи гибели должны быть расследованы. Мы должны увидеть качество и достоверность этого расследования", — сказал Хак на брифинге, отвечая на вопрос о планах ООН по проведению своего расследования.

Хак повторил, что ООН придерживается своей позиции о том, что все случаи гибели людей "должны быть расследованы властями", не уточнив, какими именно.

Израильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы. Они швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения. Солдаты в ответ используют спецсредства и ведут огонь на поражение.

Опасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв, армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.

Как сообщил РИА Новости в понедельник официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра, число погибших в столкновениях с израильскими войсками палестинцев на границах сектора Газа возросло до 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения.

Акции протеста проходят на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

Подробнее о столкновениях на границах сектора Газа читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>