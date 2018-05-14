ПРАГА, 14 мая — РИА Новости. Глава Минобороны Чехии Карла Шлехтова уволила директора военного НИИ в городе Брно Богуслава Шафаржа, который первым в республике заявил о том, что в его институте проводились тесты химвещества А-230, относящегося к типу "Новичок". Об этом говорится на сайте ведомства.

Шафаржа освободили от должности в соответствии с законом о госпредприятии, выразив благодарность "за многолетнюю работу". При этом он остается сотрудником института. Временно исполнять обязанности главы НИИ будет его заместитель Йозеф Грнчиржик.

Сам Шафарж, комментируя свое увольнение, заявил, что никакой ошибки не совершал. "Можно предполагать, что это произошло из-за того, что случилось вокруг ситуации с "Новичком", — заявил он пражскому порталу Aktuálně.

По его словам, он предоставил всю информацию, и все, что он когда-либо говорил, было правдой.

В начале мая чешский президент Милош Земан заявил, что в ноябре 2017 года в НИИ Минобороны в Брно тестировали нервно-паралитический яд, который классифицируется как А-230. По его словам, количество изготовленного яда было незначительным, вскоре его уничтожили. Он привел мнение военной разведки, что синтезированный яд А-230 именуется "Новичком".

При этом в Минобороны тогда заявили, что в Чехии проводили только микросинтез вещества. Чешская контрразведка также полагает, что яд А-230 не называется "Новичком", это название вещества А-234.

Инцидент в Солсбери

Четвертого марта экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском городе Солсбери. Это спровоцировало крупный международный скандал.

В Британии утверждают, что Скрипалей отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который в действительности не имел отношения к разработке химического оружия.

Лондон также заявляет, что к отравлению Скрипалей причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Никаких доказательств в пользу своей версии британская сторона до сих пор не привела.