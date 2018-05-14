Заседание Совбеза Грузии проходит президентском дворце

ТБИЛИСИ, 14 мая — РИА Новости. Заседание Национального совета безопасности Грузии проходит в понедельник в президентском дворце, сообщили в администрации главы государства.

"В повестке дня запланировано рассмотрение четырех вопросов: подготовка к Брюссельскому саммиту НАТО 2018; угрозы со стороны России, их влияние на безопасность и оборону страны и рост поддержки со стороны США и других партнеров; текущие геополитические процессы и среда безопасности и обороны Грузии; текущие реформы в сфере обороны", — приводят местные СМИ заявление администрации.

Докладчиками будут представлены глава МИД, министр обороны, руководитель Службы госбезопасности и секретарь Национального совета безопасности.

Как ранее заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин, в Москве сожалеют, что Тбилиси активно включился в реализацию натовской стратегии "сдерживания" России — это явно не укрепляет безопасность Грузии.

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда страна стала участницей программы "Партнерство ради мира". После "революции роз" 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В апреле 2008 года в Бухаресте на саммите НАТО было подтверждено, что Грузия в будущем может стать членом альянса при условии соответствия его стандартам. В ходе саммита НАТО в Уэльсе, который прошел 4-5 сентября 2014 года, был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. В рамках пакета мер в Грузии регулярно проходят совместные военные учения.

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