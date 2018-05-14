Боец батальона "Азов" отказался пожать руку Порошенко

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Боец украинского националистического батальона "Азов" Олег Толмачев отказался пожать руку президенту страны Петру Порошенко, сообщает УНИАН.

Инцидент произошел во время церемонии награждения соревнований Invictus Games.

На кадрах, опубликованных партией "Национальный корпус" на YouTube, видно, как Толмачев по очереди приветствует участников церемонии. Дойдя до Порошенко, боец проигнорировал протянутую руку президента и прошел мимо него. Толмачев никак не отреагировал на Порошенко, даже когда украинский лидер похлопал его по плечу.

Батальон "Азов" Нацгвардии Украины принимал участие в боевых действия в Донбассе. В России против бойцов "Азова" возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание", "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".