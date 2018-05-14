В ЕС рассказали о ходе переговоров по соглашению с Британией по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 14 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Остаются не согласованными 25% соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit), сообщила в понедельник глава МИД председательствующей в Совете ЕС Болгарии Екатерина Захариева.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

"Важно в ближайшие недели достичь большего прогресса по соглашению о выходе. Незакрытыми все еще остаются 25% вопросов. Но, как вы представляете, эти 25% являются самыми трудными в плане согласования", — сказала Захариева журналистам по итогам обсуждения ситуации на переговорах Советом ЕС по общим делам.

По словам Захариевой, соглашение по выходу Великобритании из ЕС должно быть согласовано сторонами до октября, поскольку еще потребуется его одобрение национальными парламентами.