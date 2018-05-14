Сербия формирует комиссию по последствиям бомбардировок НАТО

БЕЛГРАД, 14 мая – РИА Новости. Скупщина (парламент) Сербии рассматривает состав комиссии, которая призвана выяснить и утвердить последствия бомбардировок НАТО 1999 года для населения страны, сообщила в понедельник спикер парламента Майя Гойкович.

Накануне президент Сербии Александр Вучич на открытии нового отделения онкологии в медицинском Институте онкологии и радиологии Белграда заявил, что применение авиацией Североатлантического альянса снарядов с обедненным ураном является причиной роста раковых заболеваний в стране. Он отметил, что злокачественные опухоли, по данным медиков, сейчас появляются у сербских детей, чьи родители рождены в 90-х, и назвал применение обедненного урана "преступлением без прецедента".

"Мы сейчас на дебатах в Скупщине обсуждаем формирование комиссии на парламентском уровне, задачей которой является расследование последствий бомбардировок 1999 года для здоровья людей и окружающей среды с особым акцентом на употребление снарядов с обедненным ураном", — заявила в эфире национального телевидения Гойкович.

По ее словам, очень важен доклад парламента Италии, согласно которому итальянские военные, проходившие службу в составе миротворческого контингента НАТО в Косово и Метохии, после бомбардировок сталкиваются с массовым проблемами со здоровьем на уровне 4 тысяч заболевших онкологическими заболеваниями и 300 умерших.

"У нас есть обязательство перед гражданами Сербии после тщательной работы сообщить им правду о преступлении без прецедента, убийстве людей с помощью обедненного урана не только напрямую физически, но и через грядущие поколения", — отметила председатель сербского парламента.

Он добавила, что парламентская комиссия должна быть сформирована до конца недели. Во главе ее предложено поставить депутата и доктора Дарко Лакетича.

Министр охраны окружающей среды страны Горан Триван сообщил в октябре 2017 года правительство Сербии готово участвовать в создании национальной лаборатории для расследования последствий бомбардировок НАТО 1999 года, при которых мог применяться обедненный уран.

Ранее инициативная группа медиков, ученых и военных Сербии направила президенту республики, министерствам здравоохранения и охраны окружающей среды запрос на проведение расследования последствий бомбардировок НАТО. В исследованиях планируется участие медиков различных специальностей, в том числе радиологов, эпидемиологов и токсикологов, которые будут исследовать почву, воду и воздух, а также продукты питания. Ожидается, что создаваемый координирующий орган проведет экономическое и правовое исследования. Собранный материал может послужить основой для предъявления иска Сербией к 19 странам-членам Североатлантического альянса, которые участвовали в агрессии.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ) (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. Точное количество жертв неизвестно. По оценкам властей Сербии, за время бомбардировок погибли около 2,5 тысячи человек, включая 89 детей. Ранения получили 12,5 тысячи человек. Материальный ущерб, по разным данным, оценивается в сумму от 30 до 100 миллиардов долларов. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.