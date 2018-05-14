Арабы устроили потасовку с полицией у нового посольства США в Иерусалиме

Флаги США и Израиля у нового посольства США в Иерусалиме

Флаги США и Израиля у нового посольства США в Иерусалиме

ИЕРУСАЛИМ, 14 мая — РИА Новости. Около сотни арабов устроили недалеко от только что открывшегося посольства США в Иерусалиме акцию протеста, которая переросла в потасовку с полицией, сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов Мики Розенфельд.

Полицейские, по его словам, произвели несколько задержаний и полностью контролируют ситуацию.

"Это была локальная акция с участием 50, возможно, ста человек. Все под контролем", — сказал собеседник агентства, уточнив, что в протесте принимают участие арабы.

Инцидент произошел параллельно с торжественной церемонией переезда в Иерусалим из Тель-Авива американского посольства в Израиле.

Решение президента США Дональда Трампа, признавшего город столицей Израиля, возмутило палестинцев, которые претендуют на восточные районы Иерусалима. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоялся 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.