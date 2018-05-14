Британские депутаты во вторник встретятся с послом России Яковенко

ЛОНДОН, 14 мая — РИА Новости, Мария Табак. Британские депутаты во вторник, 15 мая встретятся с послом РФ в Лондоне Александром Яковенко, сообщил РИА Новости представитель парламентской межпартийной группы по России.

"Встреча с послом РФ состоится завтра, в 13.00, в парламенте", — сказал собеседник агентства. Тематику предстоящей встречи он пока комментировать отказался.

Ранее представитель посольства РФ сообщил РИА Новости, что инициатива встречи с депутатами парламента исходит от российской стороны. По его словам, "в контексте острой ситуации в российско-британских отношениях на фоне отравления Сергея и Юлии Скрипалей, убийства Николая Глушкова и участия Великобритании в незаконной военной операции против Сирии британским парламентариям важно ознакомиться с российской точкой зрения из первых рук".

Председателем межпартийной парламентской группы по России является Крис Брайант, известный своими резкими высказываниями в адрес РФ.

Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

Также Скотланд-Ярд расследует смерть экс-замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, происшествие квалифицировано как убийство, но никакой информации о расследовании российским властям не предоставляется.