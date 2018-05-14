Столкновения из-за переноса посольства США в Иерусалим. Онлайн-репортаж

"Израильский режим жестоко и хладнокровно убивает бесчисленных палестинцев в то время, как они протестуют в самой большой тюрьме мира под открытым небом. Тем временем Трамп празднует перенос незаконного посольства США, и его арабские сообщники совершают действия, чтобы отвлечь внимание", - заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.