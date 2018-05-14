Столкновения из-за переноса посольства США в Иерусалим. Онлайн-репортаж

- 18:01
Для палестинцев восточная часть Иерусалима - оккупированная территория, поэтому перенос американского посольства спровоцировал обострение конфликта в регионе. Израильская армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.
#Watch the biggest wave of #GreatRetunMarch demonstrations on the eastern border of the Gaza Strip, commemorating the #Nakba70 and protesting US #EmbassyMove. pic.twitter.com/gVweNLOJ2Z— Quds News Network | #GreatReturnMarch (@QudsNen) 14 мая 2018 г.
- 18:01
Дональд Трамп, по инициативе которого и был произведен перенос дипмиссии США в Иерусалим, в видеообращении по случаю его открытия заявил, что Вашингтон полностью привержен задаче достижения мира между Израилем и палестинцами.
- 17:54
В Иране назвали перенос посольства США в Иерусалим "днем великого позора"
"Израильский режим жестоко и хладнокровно убивает бесчисленных палестинцев в то время, как они протестуют в самой большой тюрьме мира под открытым небом. Тем временем Трамп празднует перенос незаконного посольства США, и его арабские сообщники совершают действия, чтобы отвлечь внимание", - заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
- 17:48
Hundreds of Palestinians marched from Ramallah to the Qalandia checkpoint in the West Bank, where Israeli soldiers greeted them with rubber bullets and tear gas #GreatReturnMarch #Palestine Video by @FalehNaseerFal2 pic.twitter.com/KyrmxwuzWx— Sputnik Insight (@Sputnik_Insight) 14 мая 2018 г.
Военные применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.
- 17:47
Россия выразила обеспокоенность ситуацией вокруг сектора Газа
Попытки пересмотреть договоренности по ближневосточному урегулированию вызывет беспокойство Москвы, как и ситуация в секторе Газа, заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.
- 17:44
На понедельник и вторник запланирована кульминация устроенного палестинцами "Великого марша возвращения". На эти же дни приходится перенос посольства США в Иерусалим и 70-я годовщина Накбы - начало оккупации и скитаний сотен тысяч палестинских беженцев.
- 17:42
Более 40 палестинцев убиты при столкновении с израильскими войсками
Израильские силовики открыли огонь на поражение по наиболее активным участникам протестов в секторе Газа. На 12 участках границы военные насчитали 35 тысяч протестующих. Количество жертв достигло 41 человека, среди них есть ребенок.