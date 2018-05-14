ВОЗ согласовала с ДРК использование вакцины против Эболы

ЖЕНЕВА, 14 мая – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила формальное согласие от правительства Демократической Республики Конго на использование вакцины против опасного вируса геморрагической лихорадки Эбола, сообщил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"У нас есть соглашение, регистрации и разрешение на ввоз (вакцины). Все уже формально согласовано и готово к использованию", — сказал он.

Доктор Тедрос в воскресенье посетил Бикоро в ДР Конго, где ранее было объявлено о вспышке смертельно опасной геморрагической лихорадки Эбола. Он также встретился с президентом ДРК Джозефом Кабилой и министром здравоохранения Оли Илунга Каленгой. ВОЗ активно взаимодействует с министерством здравоохранения ДРК, собирая и тестируя образцы, а также отслеживая распространение заболевания.

По данным ВОЗ, количество случаев заболевания смертельно опасным вирусом в Демократической Республике Конго в настоящее время составляет 39, включая два лабораторно подтвержденных заражения и 17 смертей.

О начале вспышке Эболы в ДР Конго ВОЗ объявила 8 мая. На тот момент в стране был зафиксирован 21 случай подозрения на геморрагическую лихорадку, включая 17 смертей. ВОЗ выразила крайнюю озабоченность ситуацией в ДРК, где Эбола является эндемичным вирусом, и объявила готовность, в том числе, к "худшему сценарию" развития ситуации.

Последняя вспышка заболевания в Демократической Республике Конго была зафиксирована в 2017 году. Тогда от болезни за три недели скончались четыре человека. Нынешняя эпидемия является уже девятой по счету в стране с момента обнаружения вируса в 1976 году.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.