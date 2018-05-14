Президент Израиля поблагодарил Земана за поддержку в переносе столицы

ПРАГА, 14 мая – РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин направил письмо главе Чехии Милошу Земану, в котором поблагодарил его за поддержку в вопросе о переносе столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим, а также пригласил посетить в 2018 году Израиль, сообщил в понедельник сайт Пражского града.
Одновременно президент Израиля пригласил Земана с официальным визитом в свою страну еще в нынешнем году в сроки, удобные для обеих сторон.
Земан неоднократно заявлял о своей поддержке Израиля, а также еще 5 лет назад, во время визита в эту страну, выступил за перенос посольства Чехии из Тель-Авива в Иерусалим.