Президент Израиля поблагодарил Земана за поддержку в переносе столицы

ПРАГА, 14 мая – РИА Новости. Президент Израиля Реувен Ривлин направил письмо главе Чехии Милошу Земану, в котором поблагодарил его за поддержку в вопросе о переносе столицы Израиля из Тель-Авива в Иерусалим, а также пригласил посетить в 2018 году Израиль, сообщил в понедельник сайт Пражского града.

"Ваше превосходительство, разрешите мне поблагодарить Вас за Вашу твердую позицию в вопросе Иерусалима как столицы Государства Израиль и за Вашу поддержку возможного переноса посольства Чехии в Иерусалим, которые мы высоко ценим. Надеемся, что это в ближайшем будущем действительно произойдет", — говорится в письме Ривлина чешскому президенту.

Одновременно президент Израиля пригласил Земана с официальным визитом в свою страну еще в нынешнем году в сроки, удобные для обеих сторон.

Земан неоднократно заявлял о своей поддержке Израиля, а также еще 5 лет назад, во время визита в эту страну, выступил за перенос посольства Чехии из Тель-Авива в Иерусалим.