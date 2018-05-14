Йемен объявил об окончании конфликта с ОАЭ из-за острова Сокотра

ДОХА, 14 мая — РИА Новости. Премьер-министр Йемена Ахмед бен Дахр объявил об окончании кризиса вокруг острова Сокотра, который начался с захвата эмиратскими военными порта и аэропорта архипелага, и возврате к прежней ситуации на острове.

В конце апреля премьер-министр Йемена написал в соцсетях, что эмиратские военные захватили аэропорт и порт Сокотры, конфликт затрагивает вопрос национального суверенитета, а ситуация на острове влияет на взаимоотношения между ОАЭ и международно признанными властями Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади. МИД ОАЭ отверг обвинения в нарушении суверенитета Йемена, отметив, что эмиратское военное присутствие во всех освобожденных от повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы) йеменских провинциях, включая Сокотру, существует в рамках усилий арабской коалиции по поддержанию законности.

"Возобладал разум, все мы вспомнили о нашей близости, и ситуация на Сокотре вернулась в свое русло, кризис вокруг острова закончился, мы все одержали победу над собой, продемонстрировав приверженность единству нашей коалиции и арабским корням. Национальный флаг вновь взметнулся над портом и аэропортом, которые охраняет солдат, знающий, что он сын Сокотры… Мы договорились, что ситуация на острове возвращается к той, которая была 30 апреля", — написал премьер на своей странице в социальной сети.

Он подчеркнул, что "в этом братском противостоянии никто не победил и не проиграл, но выиграли все".

По его словам, у них и коалиции один враг — это хуситы, а также угроза, исходящая от Ирана.

Дахр поблагодарил Саудовскую Аравию за "быстрое и успешное" посредничество.

Ранее местный источник на острове сообщил РИА Новости, что йеменская армия получила контроль над портом и аэропортом острова Сокотра, занятыми эмиратскими военными. Источник заявил, что йеменская армия и силы безопасности Йемена получили порт и аэропорт Сокотры у сил ОАЭ, которые покинули архипелаг, выполняя условия механизма, о котором договорились стороны под руководством военного совета Саудовской Аравии, прибывшего в воскресенье на остров и потребовавшего вывести силы ОАЭ.