Йемен объявил об окончании конфликта с ОАЭ из-за острова Сокотра

ДОХА, 14 мая — РИА Новости. Премьер-министр Йемена Ахмед бен Дахр объявил об окончании кризиса вокруг острова Сокотра, который начался с захвата эмиратскими военными порта и аэропорта архипелага, и возврате к прежней ситуации на острове.
"Возобладал разум, все мы вспомнили о нашей близости, и ситуация на Сокотре вернулась в свое русло, кризис вокруг острова закончился, мы все одержали победу над собой, продемонстрировав приверженность единству нашей коалиции и арабским корням. Национальный флаг вновь взметнулся над портом и аэропортом, которые охраняет солдат, знающий, что он сын Сокотры… Мы договорились, что ситуация на острове возвращается к той, которая была 30 апреля", — написал премьер на своей странице в социальной сети.
По его словам, у них и коалиции один враг — это хуситы, а также угроза, исходящая от Ирана.
Дахр поблагодарил Саудовскую Аравию за "быстрое и успешное" посредничество.
Ранее местный источник на острове сообщил РИА Новости, что йеменская армия получила контроль над портом и аэропортом острова Сокотра, занятыми эмиратскими военными. Источник заявил, что йеменская армия и силы безопасности Йемена получили порт и аэропорт Сокотры у сил ОАЭ, которые покинули архипелаг, выполняя условия механизма, о котором договорились стороны под руководством военного совета Саудовской Аравии, прибывшего в воскресенье на остров и потребовавшего вывести силы ОАЭ.