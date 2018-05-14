США ответственны за жертвы в Газе наравне с Израилем, заявили в Турции

Столкновения палестинцев и израильских военных в районе КПП на границе сектора Газа с Израилем. 14 мая 2018

Столкновения палестинцев и израильских военных в районе КПП на границе сектора Газа с Израилем. 14 мая 2018

АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. США, как и Израиль, несут ответственность за растущее число жертв столкновений в секторе Газа в ходе протестов из-за переноса американского посольства в Иерусалим, заявил в понедельник вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

"Перевод в Иерусалим посольства США в Израиле увеличит нестабильность, кризис и конфликты в регионе. США несут такую же ответственность за массовые убийства в Газе, как и израильское правительство. Независимо от того, какие шаги предпримут США и Израиль, Турция не признает их", — написал Боздаг в Twiiter.

С резким осуждением действий властей Израиля и США также выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Я проклинаю правительство и военных Израиля. Речь идет о массовых убийствах. Причина этого в том, что США, несмотря на возражения со всего мира, действуют с логикой "что хочу, то и делаю" и незаконно перевели свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Это нанесло ущерб имиджу и самих США", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.

Он отметил, что ЕС разделяет позицию Турции по Иерусалиму.

"Но одинаково думать недостаточно, нужно немедленно действовать. Нужно решительно выступить против решения США… Если даже все промолчат, то мы молчать не будем. Палестинцы не бросают бомб, они проводят мирный марш протеста. Мы видим государственный терроризм. Если это будет продолжаться, то весь регион может быть ввергнут в большую катастрофу", — добавил турецкий министр.

Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоялся 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.

Число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа палестинцев в понедельник возросло до 41, сообщил РИА Новости официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра. Силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов, масштаб и ожесточенность которых заметно возросли на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.