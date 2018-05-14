США ответственны за жертвы в Газе наравне с Израилем, заявили в Турции

АНКАРА, 14 мая — РИА Новости. США, как и Израиль, несут ответственность за растущее число жертв столкновений в секторе Газа в ходе протестов из-за переноса американского посольства в Иерусалим, заявил в понедельник вице-премьер Турции Бекир Боздаг.
"Перевод в Иерусалим посольства США в Израиле увеличит нестабильность, кризис и конфликты в регионе. США несут такую же ответственность за массовые убийства в Газе, как и израильское правительство. Независимо от того, какие шаги предпримут США и Израиль, Турция не признает их", — написал Боздаг в Twiiter.
С резким осуждением действий властей Израиля и США также выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Я проклинаю правительство и военных Израиля. Речь идет о массовых убийствах. Причина этого в том, что США, несмотря на возражения со всего мира, действуют с логикой "что хочу, то и делаю" и незаконно перевели свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Это нанесло ущерб имиджу и самих США", — сказал Чавушоглу в эфире телеканала A Haber.
Он отметил, что ЕС разделяет позицию Турции по Иерусалиму.
Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира. Перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим состоялся 14 мая, в день 70-летия образования Израиля.