Минкульт Франции "признал" Севастополь российским

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Министерство культуры Франции на своем официальном сайте назвало Севастополь российским городом.

© Ministère de la Culture Скриншот сайта Министерство культуры Франции от 14 мая 2018 © Ministère de la Culture Скриншот сайта Министерство культуры Франции от 14 мая 2018

Ведомство подготовило карту, на которой указаны участники международной акции "Ночь музеев — 2018", с описанием музеев и адресами.

Среди участников оказался Севастопольский художественный музей имени М. П. Крошицкого. В справке указано, что он находится по адресу: "проспект Нахимова, 9, Севастополь, Российская Федерация".

Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовали более 95% жителей полуострова. Украина и страны Запада итоги референдума не признали. В Москве неоднократно подчеркивали, что волеизъявление крымчан происходило демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.