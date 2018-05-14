В Иордании начались протесты против переноса посольства США в Иерусалим

АММАН, 14 мая — РИА Новости. Десятки граждан Иордании собрались перед зданием посольства США в иорданской столице Аммане, протестуя против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, сообщил корреспондент РИА Новости.

Иорданцы собрались у здания посольства по призыву Национальной коалиции иорданских национальных и левых партий.

Перенос дипмиссии из Тель-Авива происходит по решению президента США Дональда Трампа, который признал Иерусалим израильской столицей, проигнорировав претензии палестинцев на его восточную часть, разойдясь с международным консенсусом и традициями американской дипломатии.

Церемония переноса рассчитана на полтора часа. Ее программа включает видеообращение Трампа, речи президента Израиля Реувена Ривлина и премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которые лично приехали на мероприятие.

Ранее правительство Иордании заявило, что открытие посольства США в Иерусалиме является явным нарушением хартии ООН и международных резолюций, в частности, резолюции Совета Безопасности № 478.