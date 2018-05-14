Более 40 палестинцев погибли в стычках с армией Израиля на границах Газы

Столкновения палестинцев и израильских военных в районе КПП на границе сектора Газа с Израилем. 14 мая 2018

Столкновения палестинцев и израильских военных в районе КПП на границе сектора Газа с Израилем. 14 мая 2018

ГАЗА, 14 мая — РИА Новости. Число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа в понедельник палестинцев возросло до 41, сообщил РИА Новости официальный представитель местных медицинских служб Ашраф аль-Кидра.

Силовики ведут огонь на поражение по наиболее агрессивным участникам протестов, масштаб и ожесточенность которых заметно возросли на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.

Ранее сообщалось о 38 погибших, более 1,7 тысячи получили ранения.

"Количество погибших палестинцев увеличилось до 41", — сказал собеседник агентства.

Израильские военные насчитали свыше 35 тысяч участников беспорядков на 12 участках границы. Они швыряют самодельные взрывные устройства и бутылки с зажигательной смесью, жгут шины, пытаются ломать пограничные заграждения. Солдаты в ответ используют спецсредства и ведут огонь на поражение.

Опасаясь, что целые толпы пойдут на прорыв, армия стянула к сектору Газа две дополнительные пехотные бригады, еще одна переброшена на Западный берег реки Иордан, который до сих пор оставался в стороне от протестов.

На понедельник, когда состоится открытие посольства США, и вторник, день 70-й годовщины Накбы — национальной катастрофы, начала оккупации и скитаний сотен тысяч беженцев, палестинцы запланировали кульминацию "Великого марша возвращения" — полуторамесячной череды протестных акций, которая началась 30 марта и унесла жизни свыше полусотни жителей сектора Газа, не считая сегодняшних жертв.