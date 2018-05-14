Член ЦИК Лихачев примет участие в наблюдении за выборами главы Венесуэлы

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российский Центризбирком на выборах президента Венесуэлы будет представлять член ЦИК, чрезвычайный и полномочный посол Василий Лихачев, он будет участвовать в наблюдении за предстоящим голосованием по линии двустороннего сотрудничества избирательных органов двух стран.

Ранее Лихачев сообщал, что ЦИК РФ получил от коллег из Венесуэлы приглашение принять участие в наблюдении за предстоящими в стране 20 мая президентскими выборами. Позже зампредседателя комиссии Николай Булаев проинформировал, что ЦИК предполагает направить своих представителей на эти выборы, уточнив, что такой визит может состояться в рамках двустороннего сотрудничества избирательных органов.

"Они прислали мне приглашение, подписанное председателем Национального избирательного совета Венесуэлы Тибисай Лусеной Рамирес… В среду утром я вылетаю", — сообщил Лихачев РИА Новости в понедельник.

Он отметил, что предполагается участие еще нескольких международных наблюдателей из России, в частности, участвовать в наблюдении за выборами в Венесуэле будет председатель совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов.

Лихачев рассказал, что повестка его визита в страну достаточно насыщенная. Так, 17 мая у него должны состояться встречи с членами Национального избирательного совета и главой МИД Венесуэлы, а на следующий день запланированы встречи с председателем Верховного суда и министром обороны страны.

Кроме того, в рамках визита он проведет встречи с представителями оппозиции, разных партий, СМИ. "А 20 мая, это день голосования, начиная с 5 часов утра по местному времени до 23 часов — посещение избирательных участков, центров для голосования, подведение итогов", — рассказал Лихачев.

Собеседник агентства уточнил, что на следующий день после дня голосования состоится официальная пресс-конференция с презентацией заключений международных представителей. Лихачев отметил, что в преддверии этих выборов предельно обострена и политическая, и социально-экономическая обстановка, есть и геополитические особенности, в условиях которых проходит кампания.

"Практически США, страны Европейского союза, часть стран Организации американских государств устраивают просто бойкот этим выборам. И для участников международного сопровождения, в том числе для представителей РФ, стоит важнейшая задача — проанализировать голосование именно с точки зрения конституции, действующего законодательства Венесуэлы, и с точки зрения имплементации международных стандартов", — отметил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что эти оценки наблюдателей должны опираться на принципы уважения суверенитета Венесуэлы и невмешательства во внутренние дела этой страны.

Выборы президента в Венесуэле пройдут 20 мая. В них примут участие пять кандидатов: действующий президент Николас Мадуро, оппозиционер Энри Фалькон, Рейнальдо Кихада, Луис Ратти и Хавьер Бертуччи. По мнению аналитиков, реальная борьба будет идти между Мадуро и Фальконом. Вместе с президентскими пройдут и местные выборы.