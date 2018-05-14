ЕК предупредила Польшу, что переговоры по проблемам права не бесконечные

БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Переговоры ЕК с Польшей по вопросам верховенства права не могут длиться бесконечно, в ближайшие две недели должны быть выработаны конкретные меры, заявил в понедельник журналистам первый вице-председатель ЕК Франс Тиммерманс.

Исполнительная коллегия ЕС считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

"Диалог не может длиться бесконечно, нам нужно прийти к результату, и мы предлагаем, чтобы в перспективе двух недель вместе с властями Польши были найдены решения в свете высказанных Еврокомиссией замечаний", — заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, уже к заседанию Евросовета в конце июня должен быть подготовлен итоговый доклад о ходе переговоров.

© AP Photo / Gregor Fischer/ dpa Евросоюз приговорил Польшу

В декабре 2017 года ЕК запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения Польшей принципов верховенства права.

В начале мая Еврокомиссия в проекте бюджета на период 2021–2027 годов предложила увязать финансирование со стороны ЕС с соблюдением странами-участницами норм европейского законодательства.