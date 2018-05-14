Трамп и генсек ООН 18 мая в Вашингтоне обсудят КНДР и Сирию

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп примет 18 мая в Вашингтоне генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, в ходе встречи будут обсуждаться Сирия и КНДР, сообщает пресс-служба Белого дома.

"Встреча между президентом Трампом и генеральным секретарем Гутеррешем подтвердит приверженность США повышению эффективности и действенности ООН. Лидеры обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес, включая Северную Корею, Сирию и реформу ООН, а также другие общие угрозы и вызовы", — говорится в сообщении.

Трамп ранее неоднократно высказывался за необходимость реформирования ООН для повышения эффективности деятельности организации. США уже сократили свое участие в ряде программ ООН, в частности, заявили о предстоящем выходе из программ ЮНЕСКО.