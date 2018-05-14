Надо продолжить сближение денежно-кредитной политики в ЕАЭС, заявил Путин

СОЧИ, 14 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о том, что необходимо продолжить сближение валютно-финансовой и денежно-кредитной политики стран ЕАЭС, а также наращивать усилия по созданию единых рынков товаров и услуг.
Он добавил, что по многим из этих направлений "уже есть серьезные достижения".
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.