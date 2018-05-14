МИД призвал ООН разработать новую стратегию борьбы с наркопреступностью

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Россия считает недостаточной международно-правовую базу в сфере противодействия наркопреступности и предлагает разработать новый профильный документ под эгидой ООН, заявил, выступая на 27-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в Вене, замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Мы отмечаем работу Управления ООН по наркотикам и преступности в области противодействия преступлениям против дикой природы. В связи с явной недостаточностью существующей международно-правовой базы для противостояния этим преступлениям, по-прежнему полагаем целесообразным разработать под эгидой ООН новый профильный документ", — сказал Сыромолотов, слова которого приводятся на сайте МИД РФ.